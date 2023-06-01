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Superjet 100 рейса Ульяновск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Происшествия
Superjet 100 рейса Ульяновск — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Ульяновска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным представителей экстренных служб, в системе управления самолета возникли технические проблемы, пишет РИА Новости.

Посадка прошла в штатном режиме, отметил собеседник журналистов. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель экстренных служб уточнил, что во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе автопилота.

Экипаж Sukhoi Superjet 100 принял решение следовать в аэропорт назначения. В соответствии с регламентом столичного Шереметьево, была объявлена тревога, применяющаяся при посадке самолета с неисправностью.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Вынужденное приземление было запланировано на 14:47 по московскому времени.
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