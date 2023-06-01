Министр иностранных дел Саудовской Аравии поддержал любые усилия по урегулированию конфликта на Украине

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил позицию королевства, заключающуюся в поддержке любых усилий, направленных на поиск мирного политического решения конфликта между РФ и Украиной. В ходе встречи министры также обсудили различные аспекты отношений между Россией и Саудовской Аравией, пути их развития.