Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр иностранных дел Саудовской Аравии поддержал любые усилия по урегулированию конфликта на Украине

Политика
Министр иностранных дел Саудовской Аравии поддержал любые усилия по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым озвучил позицию Эр-Рияда по урегулированию украинского кризиса.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил позицию королевства, заключающуюся в поддержке любых усилий, направленных на поиск мирного политического решения конфликта между РФ и Украиной. В ходе встречи министры также обсудили различные аспекты отношений между Россией и Саудовской Аравией, пути их развития.

Ранее главы МВД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.
саудовская аравия Украина россия мид лавров
Военкоры ФАН