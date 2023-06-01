Премьер-министр России Мишустин допустил введение обязательных отчислений за использование иностранного ПО

Российские компании могут обязать платить обязательные отчисления за использование в работе зарубежного программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Кабмин рассматривает инициативу ввести обязательные платежи за пользование иностранным ПО. По словам Мишустина, выплаченные компаниями средства будут направлены на поддержку отечественных программистов.
В настоящее время Россия активно занимается импортозамещением в IT-сфере. Отмечается, что по итогам 2022 года интерес к программам российских разработчиков увеличился в 10-12 раз. Мишустин предположил дальнейший рост показателей в этой отрасли.
Ранее премьер-министр России поручил подготовить постановление, которое определит статус системно значимых IT-разработчиков. Такая мера облегчит отечественным программистам доступ к контрактам госкомпаний.