В День защиты детей волонтеры РФ организовали семейный праздник в Геническе

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, 1 июня, в День защиты детей, в парке имени Шевченко в Геническе добровольцы организовали праздничную площадку для детей.
С местной молодежью активно занимались аниматоры из числа местных активистов — они организовали подвижные игры, спортивные состязания, рисование мелками на асфальте и кисточками на мольбертах.
«У нас получился очень хороший праздник, несмотря на погоду. Обычно в это время в Херсонской области уже очень жарко, стоит настоящее лето. А в этом году у нас идут сильные дожди и довольно прохладно, — рассказала жительница Геническа Елена Криничная. — Но все равно мы с детьми решили пойти погулять в парк. Пока дети играли на площадке с аниматорами, волонтеры дали нам брошюру. В ней, с одной стороны, есть полезная информация о поддержке семей нашими властями, а с другой — детская игра. Вечером мы обязательно поиграем в нее, когда вернемся домой».
По ходу детского праздника, местная художественная школа провела конкурс рисунков на холстах. Самые яркие и удачные работы детей вывесили на мольбертах. Праздничную атмосферу поддерживал духовой оркестр под управлением министра культуры Херсонской области Александра Кузьменко.
«На наш взгляд, такие праздники помогают людям быстрее вернуться к мирной жизни, по которой на Херсонщине многие соскучились. Поддержка семей, создание условий для развития детей — все это приоритеты государственной политики России. Более того, мы все понимаем сегодня, что дети нуждаются не только в нашей защите по части физической безопасности, но и в эмоциональной, информационной защите», — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
По его мнению, в этом плане в Херсонской области дети очень долгое время были практически беззащитны.
«При украинской власти их никто нормально не учил, не лечил и не защищал. У них не было мечты. Многие из них стремились поскорее повзрослеть и, как большинство их родителей, уехать на заработки в Польшу или Германию, в свою очередь, бросив уже своих детей. Сейчас у них появляются новые ориентиры и планы на жизнь, связанные с Россией. Постепенно все встанет на свои места, и эту ситуацию мы постепенно выправим», — пообещал Кастюкевич.
По ходу праздника местные власти организовали для детей раздачу свежего мороженого. А артисты Дома культуры Геническа исполняли детские и патриотические песни. Аттракционы в парке Шевченко в этот день для детей работали бесплатно, и к ним стояла огромная очередь из малышей.
Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 175 тысяч человек (1,8 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (180 тонн).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан, 10 тяжелобольных детей было отправлено на лечение в Россию. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.