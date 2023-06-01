Японский премьер Фумио Кисида уволил собственного сына за неподобающее поведение

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что снимет своего сына с должности исполнительного секретаря после резонансного скандала из-за фотографий, сделанных на частной вечеринке, состоявшейся в официальной резиденции политика в 2022 году.
Как пишет ИА Dadanews.ru, премьер рассказал журналистам, что его сын Шотаро покинет пост исполнительного секретаря по политическим вопросам, потому что вел себя неподобающим образом. Эта мера последовала за публикацией журналом Shukan Bunshun фотографий, на которых было запечатлено, как отпрыск чиновника и его родственники в официальной резиденции премьер-министра гуляют на вечеринке в конце года 30 декабря.
На снимках гости позируют на лестничном марше с красной ковровой дорожкой, имитируя групповые фото вновь назначенных кабинетов, где Кисида-младший занял место, предназначенное для премьер-министра. На других снимках гости поднялись на трибуну, будто занимались проведением пресс-конференции.
Несмотря на заявление политика, японские оппозиционеры заметили, что уволить сына премьер должен был гораздо раньше.