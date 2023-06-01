Японский премьер Фумио Кисида уволил собственного сына за неподобающее поведение

Как пишет ИА Dadanews.ru, премьер рассказал журналистам, что его сын Шотаро покинет пост исполнительного секретаря по политическим вопросам, потому что вел себя неподобающим образом. Эта мера последовала за публикацией журналом Shukan Bunshun фотографий, на которых было запечатлено, как отпрыск чиновника и его родственники в официальной резиденции премьер-министра гуляют на вечеринке в конце года 30 декабря.