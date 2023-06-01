Психолог Екатерина Елгаева рассказала, как сформировать у ребенка навыки самозащиты

По словам медиатора, для защиты несовершеннолетних от взрослых и агрессивных детей необходимо предусмотреть две вещи. Прежде всего, надо сформировать среду, в которой ребенок в принципе не будет попадать в угрожающие ситуации. При этом, убеждена Елгаева, крайне важно соблюсти баланс — не воспитывать мальчика или девочку в тепличных условиях.