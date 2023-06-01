Психолог Екатерина Елгаева рассказала, как сформировать у ребенка навыки самозащиты

Психолог Екатерина Елгаева рассказала, как правильно сформировать у ребенка навыки самозащиты, а также умение правильно реагировать на действия других. По словам специалиста, все должно быть соразмерно ситуации, пишет РИАМО.
По словам медиатора, для защиты несовершеннолетних от взрослых и агрессивных детей необходимо предусмотреть две вещи. Прежде всего, надо сформировать среду, в которой ребенок в принципе не будет попадать в угрожающие ситуации. При этом, убеждена Елгаева, крайне важно соблюсти баланс — не воспитывать мальчика или девочку в тепличных условиях.
Также нужно учитывать, чтобы навыки самозащиты должны быть соразмерны возрасту ребенка и тому, что происходит вокруг него. Екатерина Елгаева убеждена, что несовершеннолетний должен четко понимать критерии угрозы и в каких ситуациях необходима реакция.