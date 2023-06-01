Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что россиянам стоит сообщать муниципальным властям о стаях бездомных собак

Депутат Госдумы Сергей Колунов высказался по поводу проблемы нападения бездомных собак на людей. Парламентарий рекомендовал россиянам сообщать в местные органы самоуправления о фактах выявления стай безнадзорных животных на улицах, пишет РИАМО.
По словам народного избранника, законопроект, направленный на решение указанной проблемы, уже рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении. Основной смысл инициативы — дать регионам возможность самим решать, какими методами бороться с бродячими собакам.
«Где-то ситуация с ними лучше, где-то хуже, поэтому важен адресный подход, учитывающий специфику региона», — пояснил депутат.
Если закон будет принят, то в каждом субъекте РФ может быть установлен собственный порядок обращения с безнадзорными животными. Пока такового нет, Колунов посоветовал соотечественникам незамедлительно информировать местные власти об обнаружении стай бездомных собак на улицах городов и других населенных пунктов.