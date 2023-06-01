Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что россиянам стоит сообщать муниципальным властям о стаях бездомных собак

Если закон будет принят, то в каждом субъекте РФ может быть установлен собственный порядок обращения с безнадзорными животными. Пока такового нет, Колунов посоветовал соотечественникам незамедлительно информировать местные власти об обнаружении стай бездомных собак на улицах городов и других населенных пунктов.