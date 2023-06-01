Солист группы «Корни» Алексей Кабанов опроверг слухи о романе с Марией Алалыкиной на проекте «Фабрика звезд»

Музыкант Алексей Кабанов в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» признался, что понятия не имеет, как показывали его жизнь во время участия в первом сезоне телевизионного проекта «Фабрика звезд».
Журналистка Алена Жигалова рассказала исполнителю, что зрители после просмотра выпусков решили, что у Кабанова развиваются с певицей Марией Алалыкиной любовные отношения.
Однако музыкант заверил, что никакого романа у них не было. Он добавил, что поначалу чувствовал к девушке симпатию, но ответа от Алалыкиной не последовало. Более того, после завершения шоу их общение прекратилось.
Ранее о своих отношениях рассказал российский поп-исполнитель ЮрКисс. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на одном из шоу он заявил, что возлюбленной у него нет, тем самым намекнув на разрыв с певицей Люсей Чеботиной.