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Солист группы «Корни» Алексей Кабанов опроверг слухи о романе с Марией Алалыкиной на проекте «Фабрика звезд»

Общество
Солист группы «Корни» Алексей Кабанов опроверг слухи о романе с Марией Алалыкиной на проекте «Фабрика звезд»

Музыкант Алексей Кабанов в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» признался, что понятия не имеет, как показывали его жизнь во время участия в первом сезоне телевизионного проекта «Фабрика звезд».

Журналистка Алена Жигалова рассказала исполнителю, что зрители после просмотра выпусков решили, что у Кабанова развиваются с певицей Марией Алалыкиной любовные отношения.

Однако музыкант заверил, что никакого романа у них не было. Он добавил, что поначалу чувствовал к девушке симпатию, но ответа от Алалыкиной не последовало. Более того, после завершения шоу их общение прекратилось.

Ранее о своих отношениях рассказал российский поп-исполнитель ЮрКисс. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на одном из шоу он заявил, что возлюбленной у него нет, тем самым намекнув на разрыв с певицей Люсей Чеботиной.

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