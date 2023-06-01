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Водитель эвакуатора погиб при столкновении с грузовиком на трассе «Нарва» под Петербургом

Происшествия
Водитель эвакуатора погиб при столкновении с грузовиком на трассе «Нарва» под Петербургом

Смертельное ДТП с участием эвакуатора и грузовика произошло на трассе «Нарва» в Ленинградской области. По факту произошедшего проводится проверка.

Авария произошла в ночь на 1 июня на 62 километре автодороги «Нарва». Водитель грузовика с прицепом «Скания» не справился с управлением. Обстоятельства этого неизвестны.

Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «Газель Некст». В результате аварии 47-летний водитель эвакуатора погиб на месте до приезда скорой помощи, пишет kp.ru.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве произошло столкновение автомобиля «Мерседес» и грузового «Камаза». В результате ДТП пострадали два человека.
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