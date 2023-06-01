Американские эксперты объяснили, как избавиться от симптомов ПМС

Эксперты клиники Майо в американском городе Рочестер рассказали о том, каким образом возникает синдром ПМС и как избавиться от его симптомов, пишет Planet Today.
В клинике отметили, что предменструальное состояние начинается после овуляции и заканчивается наступлением менструации. Синдром может возникнуть в результате резкого снижения эстрогена и прогестерона. Падение уровня гормонов может сопровождаться болезненными и эмоциональными симптомами.
Из-за ПМС может появится тревожное состояние, депрессия, плохая концентрация внимания и снижение полового влечения. Если говорить про физическую симптоматику, то начинают появляться слабость, отечность, болеть мышцы и суставы, голова, а также молочные железы.
Для того, чтобы облегчить симптомы, эксперты порекомендовали принять противовоспалительные средства. Вдобавок, по их словам, можно принять добавки В6, кальций и магний. Кроме того, отдых, правильное питание и режим сна тоже благотворно влияют на организм.
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