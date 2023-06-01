Американские эксперты объяснили, как избавиться от симптомов ПМС

Для того, чтобы облегчить симптомы, эксперты порекомендовали принять противовоспалительные средства. Вдобавок, по их словам, можно принять добавки В6, кальций и магний. Кроме того, отдых, правильное питание и режим сна тоже благотворно влияют на организм.