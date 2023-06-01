Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский телеканал Newsmax попытался выдать кадры обрушения здания в Айове за последствия атаки дронов в Москве

Политика
Американский телеканал Newsmax попытался выдать кадры обрушения здания в Айове за последствия атаки дронов в Москве

Западные журналисты попытались выдать кадры обрушения здания в американском штате Айова за последствия атаки дронов в Москве. «Ошибка» произошла в эфире телеканала Newsmax.

Ведущая новостной программы The Record With Greta Van Susteren Грета Ван Састерен рассказала об атаке БПЛА на российскую столицу. После этого в эфире появились кадры с обрушенным многоквартирным домом в Давенпорте, которые были склеены с видео работы московской системы ПВО.

Утром 30 мая киевский режим предпринял попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. В налете ВСУ задействовали восемь БПЛА самолетного типа, которые были поражены средствами ПВО и РЭБ.
США телевидение сми ошибка айова дроны москва обрушенный дом БПЛА
Военкоры ФАН