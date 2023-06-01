Американский телеканал Newsmax попытался выдать кадры обрушения здания в Айове за последствия атаки дронов в Москве

Ведущая новостной программы The Record With Greta Van Susteren Грета Ван Састерен рассказала об атаке БПЛА на российскую столицу. После этого в эфире появились кадры с обрушенным многоквартирным домом в Давенпорте, которые были склеены с видео работы московской системы ПВО.