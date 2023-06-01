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Российская компания Yadro представила свой первый планшет KvadraT

Общество
Российская компания Yadro представила свой первый планшет KvadraT

Российская компания Yadro презентовала планшет собственной сборки. Своего первенца разработчики назвали KvadraT.

Стоимость этого представителя отечественной микроэлектроники 40 тысяч руб. Устройство работает на «родной» операционной системе Kvadra OS, которая совместима с большинством девайсов и мобильных приложений, информирует портал Planet Today.

Как и любую другую технику этого класса, KvadraT можно применять для бизнеса и развлечений. Серийное производство гаджета будет налажено на собственной инновационной площадке Yadro fab Dubna. Реализация этого аппарата будет проводиться в интернет-магазине компании — перед покупкой его нужно будет предварительно заказать.

Кроме планшета, в текущем году руководство и инженеры Yadrа намерены расширить линейку выпускаемых товаров, включив лаптопы и ПК. На данный момент компания уже делает моноблоки Kvadra А20 и мини-компьютеры Kvadra D20.
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