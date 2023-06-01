Российская компания Yadro представила свой первый планшет KvadraT

Как и любую другую технику этого класса, KvadraT можно применять для бизнеса и развлечений. Серийное производство гаджета будет налажено на собственной инновационной площадке Yadro fab Dubna. Реализация этого аппарата будет проводиться в интернет-магазине компании — перед покупкой его нужно будет предварительно заказать.