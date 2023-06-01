Ученые вывели идеальную форму и размер женской груди

Ученые изучили мнения добровольцев и представили рейтинг идеальных форм и размеров женской груди. Участники обращали внимание на расстояние между сосками.
В опросе приняли участие тысячи женщин и мужчин. Они посмотрели на фотографии, которые предоставили клиники пластической хирургии, и оценили, насколько привлекательно выглядит половой признак, передает kp.ru.
Мнения добровольцев позволили вывести топ-пять наиболее популярных вариантов. Привлекательным давали пятерки, а тем, что не вызвали надлежащего отклика – единицы.
Оказалось, что первое место отдали не пышному, а аккуратному бюсту среднего размера, примерно 300 кубических сантиметров. При этом участники опроса также обращали внимание на расстояние между сосками.