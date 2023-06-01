Обвиняемую по делу о теракте против Татарского Дарью Трепову доставили на заседание по продлению меры пресечения

Дарью Трепову✱ (признана экстремистом и террористом на территории РФ), которая обвиняется в совершении террористического акта в петербургском кафе, доставили Басманный суд. В Москве рассмотрят продление ей меры пресечения.
Обвиняемую доставили в зал суда, чтобы продлить пребывание под стражей. На прошлом заседании ее отправили в СИЗО на срок до 2 июня.
Следствие предъявило Треповой обвинение в совершении преступления в отношении военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского). Ранее по этому делу объявили в розыск журналиста Романа Попкова✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов).
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России