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Обвиняемую по делу о теракте против Татарского Дарью Трепову доставили на заседание по продлению меры пресечения

Происшествия

Дарью Трепову✱ (признана экстремистом и террористом на территории РФ), которая обвиняется в совершении террористического акта в петербургском кафе, доставили Басманный суд. В Москве рассмотрят продление ей меры пресечения.

Обвиняемую доставили в зал суда, чтобы продлить пребывание под стражей. На прошлом заседании ее отправили в СИЗО на срок до 2 июня.

Следствие предъявило Треповой обвинение в совершении преступления в отношении военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского). Ранее по этому делу объявили в розыск журналиста Романа Попкова✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов).

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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