Кубанский доброволец в зоне СВО подбил из автомата украинский дрон-шпион

Пройдя курс боевой подготовки в учебном корпусе в Майкопе, 38-летний патриот попал на Запорожское направление борьбы с укронацистами. Со временем ему доверили командовать отделением. Как-то он осматривал передовые позиции и заметил в небе несколько украинских беспилотников, сообщает «Утренний Юг».