Кубанский доброволец в зоне СВО подбил из автомата украинский дрон-шпион

Уроженец станицы Кавказской отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцем.
Пройдя курс боевой подготовки в учебном корпусе в Майкопе, 38-летний патриот попал на Запорожское направление борьбы с укронацистами. Со временем ему доверили командовать отделением. Как-то он осматривал передовые позиции и заметил в небе несколько украинских беспилотников, сообщает «Утренний Юг».
Дроны летели на высоте примерно 150 метров по одной траектории. Кубанец моментально взвел свой автомат Калашникова и первой же очередью подбил один из беспилотников, который оказался начинен шпионской фотоаппаратурой.