Глава МИД РФ обсудил с коллегой из ЮАР перспективы сотрудничества двух стран

Кейптаун, 1 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор перспективы укрепления двусторонних связей. Об этом сообщили представители российского ведомства.
В ходе встречи политики утвердились в нацеленности Южно-Африканской Республики и России на углубление политического диалога. Особое место в дискуссии заняло взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, таких как ООН, БРИКС, «Группа двадцати» (G20).
Дополнительно дипломаты рассмотрели перспективы укрепления партнерских торгово-экономических, научных, гуманитарных и межпарламентских отношений. Стороны пришли к необходимости формирования единого вектора развития. В завершение встречи Лавров высоко оценил подготовку предстоящего саммита БРИКС южноафриканским представительством.
Ранее глава МИД РФ посетил ЮАР в рамках турне по странам Черного континента. Совместно с политиками республики он обсудил экспортно-импортные потоки в условиях санкционного давления, а также переход на национальную валюту при расчетах.