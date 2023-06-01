«Мы весело проводили время»: певец Алексей Кабанов рассказал о гастролях распавшейся группы «Корни»

Победитель первого сезона телепроекта «Фабрика звезд», музыкант Алексей Кабанов признался, что во время тура по стране участники группы «Корни» «весело проводили время»: выпивали алкогольные напитки и приглашали фанаток в свой гастрольный автобус.
«Кто-то с кем-то знакомился, например, и дабы там скрасить вечерок, могли взять до следующего города… Мы весело проводили время. Не каждый день такое было, но было», — поделился исполнитель в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!».
Отвечая на вопросы журналистки Алены Жигаловой о райдере коллектива, Кабанов отметил, что у них всегда в нем был «не дорогой, но качественный коньяк», который потом они делили на несколько участников группы.
Ранее о своих гастрольных планах на лето рассказал российский певец Сергей Лазарев. Как передают «Дни.ру», на вопрос о его желании приехать и выступить в новых регионах страны он ответил положительно.