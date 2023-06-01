Политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об этом на пресс-брифинге для журналистов в среду. Это означает, что США не будут вступать в дискуссии с Россией относительно ее участия в переговорах, а оставят это решение за украинским правительством.