Политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана

Администрация США считает, что решение о том, должна ли Россия быть присутствующей на переговорах по решению конфликта в Украине, должно быть принято украинским президентом Владимиром Зеленским.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об этом на пресс-брифинге для журналистов в среду. Это означает, что США не будут вступать в дискуссии с Россией относительно ее участия в переговорах, а оставят это решение за украинским правительством.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, насколько вообще возможно проведение подобного рода переговоров без участия российской стороны.
«Конечно, это заявление Джона Кирби, человека-пылесоса, как я его называю, который не втягивает в себя мусор, а выплевывает его, является очередным проявлением американского цинизма, — заметил эксперт. — Должностные лица США все еще думают, что могут находиться «над схваткой», что-то рекомендовать и советовать относительно кризиса, который сейчас происходит на исторической русской земле! Но это ведь они полили ее кровью! А теперь с умным видом рассказывают, что нужно было бы делать!»
Собеседник ФАН считает, что это Россия должна ставить ультиматумы в отношении американцев.
«Во-первых, надо сказать им, чтобы отправлялись домой — янки, гоу хом из Украины! — заявил Кот. — Исчезните оттуда вместе со своими наемниками и миллиардами! Из Афганистана сбежали — и отсюда бегите, потому что трупы ваших солдат и полковников уже на Родину отправляют! Вам что, мало? Хотите больше? Будет больше! Русские «Кинжалы» любого вашего инструктора достанут где угодно на территории Украины!»
Возвращаясь к теме переговоров, политолог подчеркнул, что единственным их итогом может быть только капитуляция киевского режима.
«И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет! — отметил эксперт. — Но американцы своей поддержкой Киева всячески затягивают этот процесс».
Ранее ФАН писал, что в США начинают задумываться о прекращении «банкета» Украины.