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Политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана

Политика
Политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана

Администрация США считает, что решение о том, должна ли Россия быть присутствующей на переговорах по решению конфликта в Украине, должно быть принято украинским президентом Владимиром Зеленским.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об этом на пресс-брифинге для журналистов в среду. Это означает, что США не будут вступать в дискуссии с Россией относительно ее участия в переговорах, а оставят это решение за украинским правительством.

Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, насколько вообще возможно проведение подобного рода переговоров без участия российской стороны.

«Конечно, это заявление Джона Кирби, человека-пылесоса, как я его называю, который не втягивает в себя мусор, а выплевывает его, является очередным проявлением американского цинизма, — заметил эксперт. — Должностные лица США все еще думают, что могут находиться «над схваткой», что-то рекомендовать и советовать относительно кризиса, который сейчас происходит на исторической русской земле! Но это ведь они полили ее кровью! А теперь с умным видом рассказывают, что нужно было бы делать!»

Собеседник ФАН считает, что это Россия должна ставить ультиматумы в отношении американцев.

Политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана
«Во-первых, надо сказать им, чтобы отправлялись домой — янки, гоу хом из Украины! — заявил Кот. — Исчезните оттуда вместе со своими наемниками и миллиардами! Из Афганистана сбежали — и отсюда бегите, потому что трупы ваших солдат и полковников уже на Родину отправляют! Вам что, мало? Хотите больше? Будет больше! Русские «Кинжалы» любого вашего инструктора достанут где угодно на территории Украины!»

Возвращаясь к теме переговоров, политолог подчеркнул, что единственным их итогом может быть только капитуляция киевского режима.

«И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет! — отметил эксперт. — Но американцы своей поддержкой Киева всячески затягивают этот процесс».

Ранее ФАН писал, что в США начинают задумываться о прекращении «банкета» Украины.
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