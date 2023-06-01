Доктор педагогических наук Наталья Горлова рассказала ФАН о важных качествах преподавателя в современном школьном обучении

Наталья Горлова рассказала, что в их институте студенты, они же будущие учителя, постегают технологии преобразующего обучения, которые позволяют не только дать школьнику инструменты познания мира, но и замотивировать его, побудить общаться и договариваться со сверстниками, так, чтобы все ребята в классе ощущали ответственность друг перед другом, умели предотвращать конфликты, переводить негативную информацию в позитивную.