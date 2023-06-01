Доктор педагогических наук Наталья Горлова рассказала ФАН о важных качествах преподавателя в современном школьном обучении

Современный ребенок хорошо ориентируются в информации, но не умеет ее анализировать. Также у него возникают сложности взаимодействовать в коллективе.
Доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и современных образовательных технологий профессор Государственного университета просвещения Доктор педагогических наук Наталья Горлова специально к всемирному Дню защиты детей рассказала ФАН, какие качества отличают сильного преподавателя от бесполезного, а какие дают школьникам что-то ценное или, наоборот, убивают интерес к предмету.
«Каждый современный ребенок хочет самореализоваться. Сегодня этот рефлекс доминирует у школьников над рефлексом подражания. Но как это сделать? Прежде всего, иметь широкий кругозор и быстро учиться», — отметила педагог.
По ее словам, в сегодняшнем информационном потоке, 30% информации является ядерной, остальная — фоновая. Важно уметь выделять, структурировать ядерную информацию и сопоставлять факты. Другими словами, владеть критическим мышлением, добавила Горлова:
«Одна из востребованных сегодня профессий — аналитик, где как раз это и требуется. Но и в жизни пригодится умение отличать истину от фейков, анализировать жизненные ситуации, находить выход из любого тупика. А для этого нужно еще овладеть коммуникацией, научиться эффективно взаимодействовать с другими людьми. Это все — важнейшие социальные навыки».
Сегодня многие дети даже спят с гаджетами, поглощают терабайты информации и, казалось, бы, ориентируются в ней, как рыба в воде, но анализировать ее не умеют. И не умеют взаимодействовать в коллективе.
«Задача современного учителя — научить школьников всему этому. Но для этого он должен, во-первых, уметь делать это сам, а во-вторых, уметь учить других. Многие дети сегодня, особенно в начальной школе, жалуются, что учитель кричит. Хотя зачастую он всего лишь говорит громко, пытаясь привлечь к себе внимание. Это – типичный пример недостатка профессиональных компетенций», — объяснила профессор.
Наталья Горлова рассказала, что в их институте студенты, они же будущие учителя, постегают технологии преобразующего обучения, которые позволяют не только дать школьнику инструменты познания мира, но и замотивировать его, побудить общаться и договариваться со сверстниками, так, чтобы все ребята в классе ощущали ответственность друг перед другом, умели предотвращать конфликты, переводить негативную информацию в позитивную.
«Учим не вести себя безапелляционно, по принципу "делайте, как я хочу" и одновременно не идти на поводу у учеников. Уважать школьников, не грубить им, не использовать ярлыки. Ни в коем случае не занимать позицию одной из группировок в классе. Создавать на уроках такую обстановку, чтобы каждый мог реализовать себя. Это важно, поскольку часто школьники не хотят учиться потому, что учитель их не слышит», — дополнила профессор.
Нужно понимать, ученики идут на урок не только ради знаний, их привлекает учитель как личность. Ведь никто не отменял нестареющий девиз педагогики «Только личностью можно воспитать личность», заключила Горлова.