НАТО не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины

Ранее «Вечерняя Москва» передавала слова генсека НАТО о том, что решение о возможной передаче западных истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет приниматься в зависимости от развития ситуации. По словам Столтенберга, такой шаг может быть реализован как во время текущего конфликта, так и после него.