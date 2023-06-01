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НАТО не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины

Политика
НАТО не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что военный блок не принял решения касаемо гарантий безопасности для Украины.

Сообщается, что в Альянсе считают приоритетной задачей победу украинской армии в конфликте. Поэтому Киев будет и дальше получать финансирование и военную помощь.

Ранее «Вечерняя Москва» передавала слова генсека НАТО о том, что решение о возможной передаче западных истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет приниматься в зависимости от развития ситуации. По словам Столтенберга, такой шаг может быть реализован как во время текущего конфликта, так и после него.
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