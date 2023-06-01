Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК РФ возбудил дело после публикации видео с транспортировкой жителя Чувашии до скорой на садовой тачке

Происшествия
СК РФ возбудил дело после публикации видео с транспортировкой жителя Чувашии до скорой на садовой тачке

СК по Чувашии возбудил дело после публикации в Сети видео, на котором видно, как пациента везут к машине скорой помощи на садовой тачке – из-за ненадлежащего состояния дороги автомобиль медиков не смог доехать до него. Позже больной скончался.

Пресс-служба ведомства отметила, что дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следствием установлено, что 28 мая в деревне Голов Красноармейского муниципального округа Чувашии скорая помощь не смогла проехать к пациенту из-за ужасного состояния автомобильного моста и дороги.

В итоге пациента пришлось транспортировать до машины в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался умер в реанимации медицинского учреждения.

Следователи полагают, что должностные лица администрации не приняли своевременные меры для ремонта дороги. Их бездействие привело к трагическому исходу. В данный момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чувашии осудили группу мужчин. Они под видом невест обманывали женихов из Китая.
СК чувашия скорая уголовное дело халатность
Военкоры ФАН