СК РФ возбудил дело после публикации видео с транспортировкой жителя Чувашии до скорой на садовой тачке

СК по Чувашии возбудил дело после публикации в Сети видео, на котором видно, как пациента везут к машине скорой помощи на садовой тачке – из-за ненадлежащего состояния дороги автомобиль медиков не смог доехать до него. Позже больной скончался.
Пресс-служба ведомства отметила, что дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следствием установлено, что 28 мая в деревне Голов Красноармейского муниципального округа Чувашии скорая помощь не смогла проехать к пациенту из-за ужасного состояния автомобильного моста и дороги.
В итоге пациента пришлось транспортировать до машины в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался умер в реанимации медицинского учреждения.
Следователи полагают, что должностные лица администрации не приняли своевременные меры для ремонта дороги. Их бездействие привело к трагическому исходу. В данный момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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