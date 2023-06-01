Аналитик Светов: Нерадивых турецких отельеров надо «наказывать рублем»

Как заявил накануне посол РФ в Турции Алексей Ерхов, турецкие представители туристического сектора отказалась от идеи селить российских и украинских туристов в разные отели, во всяком случае в текущем сезоне. По мнению политолога и публициста Юрия Светова, заставить турков защищать наших туристов должны российские туроператоры.
Посол РФ напомнил, что в соцсетях периодически пишут о конфликтных ситуациях, которые возникают у российских туристов с отдыхающими с Украины, из Польши и ряда других стран. По его словам, турецкий бизнес тщательно взвешивал целесообразность того, чтобы ввести некую «сегрегацию» по отелям, но они не решили в итоге этого не делать. «Расчет идет на сознательность туристов, которые приезжают в страну отдыхать, а не дебоширить», — добавил Ерхов.
Тем не менее, по словам посла Ерхова, конфликты между россиянами, украинцами и поляками происходят редко. «В таких случаях важно не выливать свое негодование в социальные сети, это не поможет защитить свои права. Надо обращаться в полицию и ближайшее генконсульство РФ. При этом во время отдыха не стоит поддаваться на провокации, если они будут», — посоветовал дипломат.
Ранее российские СМИ писали о стычке между футболистами из РФ и Украины в турецком отеле. В итоге завязалась массовая драка, которую с трудом разняла охрана. С провокацией, но уже в швейцарском отеле, в мае столкнулась блогерша Ольга Бузова. Прямо во время заселения на ресепшен подошедшие украинцы устроили ей допрос по теме спецоперации. Тогда Бузова с трудом успела ретироваться в лифт.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог и публицист Юрий Светов, российские турфирмы должны твердо и «на берегу» договариваться с турками о безопасности наших отдыхающих.
«Думаю, что, проявляя излишнюю лояльность, турецкие отельеры создают реальную опасность для наших туристов. Дело в том, что на Украине и в Польше ненависть к России возведена в ранг государственной политики, так же, как и ненависть к русским. В этих странах постоянно звучат дикие заявления в адрес наших людей, и это, вольно или невольно, влияет на сознание рядовых украинцев и поляков, — отметил Светов. — С другой стороны, в самой России к полякам относятся равнодушно. Да и к украинцам, как к людям, у подавляющего большинства населения никакой ненависти нет и в помине, несмотря на военную спецоперацию».
А в Киеве или Варшаве у людей вызывает раздражение сам факт того, что ты — русский, считает Светов.
«Посмотрите на то, что происходит в спорте — украинские спортсмены на турнирах часто отказываются пожимать руки российским и белорусским коллегам. А в последнее время они вообще вынуждены сниматься с соревнований, в которых участвуют спортсмены из Союзного государства. От них этого прямо требуют в Киеве, — напомнил аналитик. — Здесь возникает прямая аналогия между нынешней политикой Запада и политикой гитлеровской Германии, в которой евреям нашивали на одежду желтые звезды, чтобы к ним никто даже не прикасался. На Западе пытаются сегодня таким же образом дискриминировать русских людей».
Поэтому те российские туроператоры, которые отправляют наших граждан на отдых в Турцию и другие страны, должны гарантировать, что службы безопасности в тамошних отелях полностью обезопасят россиян от любых инцидентов.
«Я считаю, что охранники в Турции должны реагировать на малейшие выпады в адрес наших туристов. Потому что в последнее время, если на курортах возникали инциденты с русскими, то их сотрудники часто поясняли — мол, «вы сами виноваты в том, что ведете СВО». То есть, местные власти не хотят защищать русских, считая украинцев «страдающей стороной» и жалея их. Поэтому наши туроператоры должны иметь жесткие договоренности на этот счет не только с турецкими отелями, но и с грузинскими, эмиратскими и прочими. А если они не могут обеспечить полную безопасность для наших граждан, то пусть принимают у себя только украинцев, а русские к ним ездить не будут. То есть, нерадивых отельеров надо «наказывать рублем»», — заключил эксперт Светов.
Ранее сообщалось, что приехавшие на отдых в Турцию поляки периодически ведут пляжно-барные войны с туристами из РФ. Например, они отказываются играть с россиянами в волейбол, организуют стычки в барах и т.д. как сообщило издание Myśl Polska, такое поведение выглядит «инфантильным и смешным». Польское издание посоветовало своим согражданам «наслаждаться солнцем и отдыхом, а не обсуждать глобальные проблемы, лежа на шезлонгах».