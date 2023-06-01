Аналитик Светов: Нерадивых турецких отельеров надо «наказывать рублем»

Посол РФ напомнил, что в соцсетях периодически пишут о конфликтных ситуациях, которые возникают у российских туристов с отдыхающими с Украины, из Польши и ряда других стран. По его словам, турецкий бизнес тщательно взвешивал целесообразность того, чтобы ввести некую «сегрегацию» по отелям, но они не решили в итоге этого не делать. «Расчет идет на сознательность туристов, которые приезжают в страну отдыхать, а не дебоширить», — добавил Ерхов.