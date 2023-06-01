Драма «Переводчик» культового британского режиссера Гая Ричи дебютировала в России 1 июня

По сюжету американский военный Джон чудом остался цел во время операции в Афганистане. Он не помнит всех подробностей своего спасения, но знает, что выжить ему помог местный переводчик Ахмед, после чего талибы объявили на него последнего охоту. Джон решает вернуться в афганские горы, чтобы помочь своему спасителю и членам его семьи.