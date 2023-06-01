Драма «Переводчик» культового британского режиссера Гая Ричи дебютировала в России 1 июня

Военная драма «Переводчик» от культового британского режиссера Гая Ричи вышла в российский кинопрокат 1 июня. Главные роли в проекте исполнили звезда Голливуда Джейк Джилленхол и датский актер Дар Салим, сообщает газета «Культура».
По сюжету американский военный Джон чудом остался цел во время операции в Афганистане. Он не помнит всех подробностей своего спасения, но знает, что выжить ему помог местный переводчик Ахмед, после чего талибы объявили на него последнего охоту. Джон решает вернуться в афганские горы, чтобы помочь своему спасителю и членам его семьи.
Мировая премьера «Переводчика» прошла в апреле 2023 года, а на зарубежных стриминговых сервисах — месяцем позже. Ленту оценили и зрители, и критики. Хотя в Афганистане посчитали сюжет картины примитивным, с привкусом американского превосходства.