Налетчик с ножом ограбил кассу аптеки на Авиаторов Балтики в Мурино и попал на видео

Инцидент произошел днем 1 июня. В аптечный магазин, расположенный на улице Авиаторов Балтики в Мурино, зашел мужчина восточной внешности. Угрожая сотруднику ножом, он заставил женщину открыть кассу и забрал из нее 1200 рублей, после чего скрылся.