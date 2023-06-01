Налетчик с ножом ограбил кассу аптеки на Авиаторов Балтики в Мурино и попал на видео

Неизвестный мужчина восточной внешности, вооруженный ножом, ограбил аптеку в Ленинградской области. Об этом сообщил источник ФАН.
Инцидент произошел днем 1 июня. В аптечный магазин, расположенный на улице Авиаторов Балтики в Мурино, зашел мужчина восточной внешности. Угрожая сотруднику ножом, он заставил женщину открыть кассу и забрал из нее 1200 рублей, после чего скрылся.
Налетчик был одет в темную ветровку, джинсы и оранжевую кепку. В настоящее время его разыскивают.
Ранее мужчина в медицинской маске и очках вынес из Кассы взаимопомощи более 112 тысяч рублей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.