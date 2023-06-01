В самарской колонии №3 с кандидатами на освобождение работают психологи

На занятиях в «Школе подготовки к освобождению» специалисты применяют метод визуальных метафор. Такой подход позволяет выявить и осознать тревоги и опасения, связанные с переходом к жизни на свободе. Участники программы исследуют свои переживания из-за трудностей, с которыми могут столкнуться после освобождения. Это могут быть проблемы с трудоустройством, финансовые вопросы, возможные конфликты с родственниками. Суть программы сводится к решению общечеловеческого вопроса: «Есть ли для меня место в этом мире?». Осознание переживаний становится первым шагом к избавлению от негативных эмоций.