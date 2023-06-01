Начальник УМВД по Липецкой области Латунов подал рапорт на увольнение после проверок

На заседании коллегии МВД по вопросам организации личного состава 30 мая, глава ведомства Владимир Колокольцев предупредил руководителей всех уровней об ответственности за невыполнение своих обязанностей. На следующий день Олег Латунов написал рапорт на увольнение.