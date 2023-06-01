Начальник УМВД по Липецкой области Латунов подал рапорт на увольнение после проверок

Генерал-майор полиции Олег Латунов написал заявление на освобождение от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
На заседании коллегии МВД по вопросам организации личного состава 30 мая, глава ведомства Владимир Колокольцев предупредил руководителей всех уровней об ответственности за невыполнение своих обязанностей. На следующий день Олег Латунов написал рапорт на увольнение.
Отмечается, что глава МВД ранее указал на системные просчеты, которые допускало начальство УМВД по Липецкой области при организации работы по профессиональной подготовке. Руководство показало низкий уровень готовности подчиненных при возникновении экстренной ситуации.
Ранее генерал-полковника Николая Гречушкина отстранили от должности заместителя главы МЧС России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.