Президент РФ Владимир Путин признался, что Дед Мороз главнее его

Дед Мороз главнее российского лидера. В этом признался президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Звезда».
Ребенок из Архангельской области задал президенту вопрос, кто главнее: он или Дед Мороз. В ответ государственный лидер признался, что персонаж, берущий свое начало «от добрых дел», главнее, чем он.
Ранее Путин в ходе встречи с семьями, получившими награду «Родительская слава», рассказал, что в первую летнюю ночь 2023 года спал меньше обычного. Гарант Конституции также отметил, что его обычный распорядок дня включает шесть-семь часов сна и занятия спортом.