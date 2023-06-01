Президент РФ Владимир Путин признался, что Дед Мороз главнее его

Ранее Путин в ходе встречи с семьями, получившими награду «Родительская слава», рассказал, что в первую летнюю ночь 2023 года спал меньше обычного. Гарант Конституции также отметил, что его обычный распорядок дня включает шесть-семь часов сна и занятия спортом.