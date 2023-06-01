Политолог Родионов: Зеленский руководствуется формулой «не так страшен контрнаступ, как его ожидание»

Президент Украины Владимир Зеленский пытается выжать максимум из ситуации с «вот-вот грядущим контрнаступлением», уверен директор Центра геополитических исследований при Институте инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.
Как он пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН, с одной стороны — ожидание «контрнаступления» держит в напряжении российские силы, с другой — оно позволяет Зеленскому высказывать свое «фи» западным лидерам — нет поставок желаемого оружия, нет и украинского контрнаступа. В довесок лидер киевского режима пиарится перед жителями страны на якобы грядущем наступлении, пытаясь таким образом «замылить» последние неудачи на фронтах.
«Я уже много раз говорил. Что Украина исходит из формулы "не так страшен контрнаступ, как его ожидание". Поскольку военные шансы Украины весьма малы, Зеленский будет пытаться по полной выжать из этого самого ожидания: трепать нервы российским ВС, водить за нос собственное общество — мол, потерпите, вот-вот конртнаступ; продолжать клянчить у Запада деньги и оружие — мол, мы не можем начать потому, что мало дали», — прокомментировал эксперт.
При этом политолог подчеркнул, что, говоря о «контрнаступлении» ВСУ, общество и эксперты попадают в ловушку терминологии. Все пытаются разглядеть на карте боевых действий признаки контрнаступления в классическом их смысле — как привыкли видеть их в фильмах о Второй мировой войне или как они объясняются в учебниках. Однако контрнаступление широким фронтом со стороны ВСУ невозможно, поэтому его можно сразу отмести. Но расслабляться не стоит, предупредил он.
«Безусловно, со стороны ВСУ будут отдельные попытки вклиниться, попытаться занять какую-то территорию, чтобы тут же объявить о "перемоге". Для этого будет осуществляться разведка боем, попытки прощупывания нашей обороны, поиск слабых мест, куда потом они направят основной удар. Можно ли это назвать контрнаступлением – вопрос к военным специалистам. Думаю, большинство читателей по-другому представляет это явление», — сказал он.
В заключение Родионов добавил, что конфликт уже превратился в позиционный с постепенным, даже медленным, а потому малозаметным, продвижением ВС РФ. Как он выразился, в такой ситуации можно ожидать каких-то локальных побед наших военных, но они точно не станут переломным моментом и не изменят кардинально ход спецоперации.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что Украина начинает предпринимать попытки ползучего контрнаступления, активизировав свою артиллерию и ДРГ. Он подчеркнул, что с украинской стороны наблюдается активизация на линии фронта. В частности, участились обстрелы артиллерии противника и активность ДРГ.