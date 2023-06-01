Политолог Родионов: Зеленский руководствуется формулой «не так страшен контрнаступ, как его ожидание»

При этом политолог подчеркнул, что, говоря о «контрнаступлении» ВСУ, общество и эксперты попадают в ловушку терминологии. Все пытаются разглядеть на карте боевых действий признаки контрнаступления в классическом их смысле — как привыкли видеть их в фильмах о Второй мировой войне или как они объясняются в учебниках. Однако контрнаступление широким фронтом со стороны ВСУ невозможно, поэтому его можно сразу отмести. Но расслабляться не стоит, предупредил он.