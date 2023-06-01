По словам специалиста, однажды может прийти такой момент, когда в Украине люди начнут задавать «неудобные» вопросы о том, ради чего были принесены все эти жертвы – и человеческие, и материальные. И почему киевские власти вместо того, чтобы избежать боевых действий, сами их спровоцировали, пишет ИА «Новороссия».