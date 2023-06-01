Конфликт на украинской территории происходит из-за позиции местных властей, равнодушных к страданиям собственного народа. Об этом говорится в статье журналиста Антона Конюшевского, размещенной на польском оппозиционном портале «Польская мысль».
По словам специалиста, однажды может прийти такой момент, когда в Украине люди начнут задавать «неудобные» вопросы о том, ради чего были принесены все эти жертвы – и человеческие, и материальные. И почему киевские власти вместо того, чтобы избежать боевых действий, сами их спровоцировали, пишет ИА «Новороссия».
В виду того, что нынешнее политическое руководство Украины погрязло в убийствах, воровстве и вранье, оно боится таких вопросов, как нечистая сила святой воды. Поэтому киевский режим будет продлевать этот конфликт как можно дольше, ведь на самом деле украинские правители боятся за свои шкуры, считает Конюшевский. Кроме того, эксперт отметил и негативное влияние на решение украинского вопроса позиции польского правительства, которое бездумно рискует подставить Польшу под неслыханные бедствия.