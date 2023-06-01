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Два человека получили травмы при столкновении Mercedes с КамАЗом на улице Адмирала Лазарева в Москве

Происшествия
Два человека получили травмы при столкновении Mercedes с КамАЗом на улице Адмирала Лазарева в Москве

В Москве на улице Адмирала Лазарева произошло столкновение легкового автомобиля «Мерседес» и грузового «Камаза», сообщает столичная прокуратура.

По данным источника, в результате столкновения пострадали два человека. К месту прибыли экстренные службы. Подробности происшествия на данный момент не сообщаются.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в центре столицы 31 мая служебный автомобиль Росгвардии вылетел на тротуар после ДТП. По предварительным данным, авария произошла на улице Покровке в районе дома №28, строение 1. По неподтвержденным данным, один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.
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