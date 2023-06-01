Два человека получили травмы при столкновении Mercedes с КамАЗом на улице Адмирала Лазарева в Москве

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в центре столицы 31 мая служебный автомобиль Росгвардии вылетел на тротуар после ДТП. По предварительным данным, авария произошла на улице Покровке в районе дома №28, строение 1. По неподтвержденным данным, один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.