«Нужно предпринимать комплексные меры»: военный аналитик Насонов о противодействии вражеским БПЛА

Вероятность использования западной спутниковой группировки крайне высока. Такую оценку в интервью ФАН дал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов. Обсуждалась недавняя атака вражеских БПЛА на Москву.
Ранее генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко высказал предположение, что атаковавшие Москву 30 мая БПЛА могли лететь по заранее проложенному маршруту: «Можем предположить, что беспилотники летели по маршруту, зашитому в полетном задании, не используя какие-либо каналы внешнего управления».
Имеется и версия, что управление дронами производилось посредством спутниковой группировки Запада.
«Версия “Лаборатории ППШ”, по моей оценке, маловероятна, поскольку это значительно бы увеличило стоимость программного обеспечения, — рассуждает Насонов. Также вероятность поражения ухудшилась, поскольку различных внешних воздействий, на которые БПЛА не смогли бы ориентироваться и корректироваться очень много. Это и ветер, и прочие метеоусловия, и облачность, влажность».
А вот вероятность использования западной спутниковой группировки, по мнению эксперта, крайне высока.
«Во-первых, для киевского режима она бесплатна, — подчеркивает военный аналитик. — Во-вторых, западные специалисты контролируют все имеющиеся средства, а сами говорят потом: мы удивлены, и мы не одобряем. Но думаю, что все это легко доказуемо, система контроля спутниковой группировки за действиями БПЛА прослеживается, и очередной Нюрнберг будет иметь хорошо подготовленную доказательную базу».
В целом же, как считает Насонов, «нужно предпринимать комплексные меры».
Это и изменение качества разведки, и снижение зоны обнаружения.
«Это и наличие средств поражения как ракетных, так и артиллерийских, значительное повышение качества ПВО и уровня обучения этих бойцов, а в ближайшем будущем создания непреодолимой зоны», — резюмирует специалист.
Как стало известно ранее, Вашингтон отправит Киеву новую партию боеприпасов для БПЛА.