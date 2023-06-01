Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в первую ночь лета спал меньше обычного

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ночь с 31 мая по 1 июнь текущего года спал меньше обычного. Об этом он сказал в ходе встречи с семьями, получившими награду «Родительская слава».
Мероприятие состоялось в четверг. Глава РФ также подчеркнул, что обычно спит по шесть-семь часов в сутки. Путин счел свой распорядок дня достаточно однообразным. Трансляция его выступления ведется в эфире телеканала «Россия 24».
«В отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. Сплю по шесть-семь часов. Сегодня спал гораздо меньше», — указал президент.
Прежде Путин заявил, что зарубежные компании освободили рынок для российских дизайнеров одежды.