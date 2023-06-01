Лидер Зимбабве объявил дату начала президентских и парламентских выборов

Хараре, 1 июня. Национальный лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил всеобщие президентские и парламентские выборы на 23 августа этого года.
Помимо главы республики, населению предстоит избрать исполнительный аппарат в лице 80 сенаторов, 270 членов Национальной ассамблеи и около 2000 региональных чиновников. Мнангагва заявил, что всех кандидатов будут тщательно проверять специализированные органы.
В администрации президента допустили возможность проведения второго тура выборов лидера страны, который, при необходимости, состоится 2 октября. Для победы претенденту достаточно набрать более 50% голосов.
Правящая партия Зимбабве ZANU-PF выдвинула кандидатуру Мнангагвы для избрания на второй срок. Главным его соперником является адвокат и пастор Нельсон Чамиса, который возглавляет недавно сформированную Гражданскую коалицию за перемены (CCC).
Ранее во время выступления на парламентской сессии Мнангагва призвал участников к честной борьбе на выборах. Он подчеркнул, что политическое противостояние не должно выходить за рамки закона.