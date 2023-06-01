Разыскиваемому журналисту Попкову заочно предъявили обвинение в подготовке теракта против Татарского

Ранее МВД России объявило Попкова в розыск по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта. Соответствующую информацию опубликовали на официальном интернет-портале ведомства. Следователи считают, что Попков в переписке с Дарьей Треповой✱ (признана террористом и экстремистом) в социальных сетях давал указания, касающиеся подготовки совершения теракта.