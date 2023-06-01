Разыскиваемому журналисту Попкову заочно предъявили обвинение в подготовке теракта против Татарского

Разыскиваемый правоохранителями журналист Роман Попков✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно обвинен в руководстве совершением теракта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По информации СК было установлено, что проживающий на Украине Попков виновен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Руководство совершением террористического акта»). Максимальное наказание по данной статье – пожизненное заключение.
Ранее МВД России объявило Попкова в розыск по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта. Соответствующую информацию опубликовали на официальном интернет-портале ведомства. Следователи считают, что Попков в переписке с Дарьей Треповой✱ (признана террористом и экстремистом) в социальных сетях давал указания, касающиеся подготовки совершения теракта.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России