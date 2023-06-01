Главный тренер «ПСЖ» Гальтье заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси покинет клуб 3 июня

При этом бывшая звезда испанского ФК «Барселона» Месси популярен не только дома, в Аргентине, или в Европе. В России у аргентинца тоже имеется целая армия поклонников, о чем свидетельствует тот факт, что один житель Челябинска продает его автограф за 800 тысяч рублей, информирует портал URA.RU.