Главный тренер французского ФК «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье объявил, что аргентинский форвард Лионель Месси уйдет из команды по окончании сезона-22/23, после матча против «Клермона» 3 июня.
Срок контракта голеадора с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Чемпион Мундиаля-2022 в Катаре покинет команду, так как он не согласен с предложенным 75-процентным сокращением зарплаты.
«Против "Клермона" будет последний матч Лео на "Парк де Пренс"», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Резюмируя, наставник парижской команды добавил, что гордится тем, что ему выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола.
При этом бывшая звезда испанского ФК «Барселона» Месси популярен не только дома, в Аргентине, или в Европе. В России у аргентинца тоже имеется целая армия поклонников, о чем свидетельствует тот факт, что один житель Челябинска продает его автограф за 800 тысяч рублей, информирует портал URA.RU.