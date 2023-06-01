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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о продолжении обсуждения вопроса перевозки аммиака через Украину

Экономика
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о продолжении обсуждения вопроса перевозки аммиака через Украину

Обсуждение возможного транзита российского аммиака через Украину стоит на повестке дня в части черноморской инициативы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дискуссия по этому вопросу продолжается, и конечное решение по транспортировке газа еще не принято. Песков подчеркнул, что эта часть сделки «до сих пор не реализована, не выполнена».

Следует отметить, что ранее Организация Объединенных Наций допустила возможность перевозки между Москвой, Анкарой и Киевом. Как передает «ФедералПресс», подобная организация поставок может расширить потенциал «зеленого» черноморского коридора.
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