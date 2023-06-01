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Глава Кабмина РФ Мишустин поручил подготовить постановление о статусе системно значимого IT-разработчика

Политика
Глава Кабмина РФ Мишустин поручил подготовить постановление о статусе системно значимого IT-разработчика

Российское правительство займется разработкой постановления, которое определит статус системно значимых IT-разработчиков. Об этом рассказал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

По словам госслужащего, такая мера облегчит отечественным программистам доступ к контрактам госкомпаний. Со статусом системно значимого IT-разработчика у них появится возможность работать без конкурсных процедур.

«Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу», — сообщил Мишустин.

Ранее глава Кабмина РФ утвердил продление действия квот на вывоз из страны минеральных удобрений. Пролонгация будет актуальна до 30 ноября этого года.
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