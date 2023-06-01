Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский заявил об отсутствии проблем с обеспечением ГСМ в регионе

Ранее Дмитрий Песков сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин активно занимается оказанием помощи жителям Шебекинского городского округа Белгородской области, временно переселяющимся из приграничной зоны. Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства регулярно получает информацию о ситуации в регионе.