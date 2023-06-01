Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной связана с изменением статуса Азовского моря

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил о том, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу связана с тем, что оно стало внутрироссийским.
Представитель Кремля отметил, что Азовское море имеет другой юридический статус. На вопрос журналистов о том, планируется ли расторжение других соглашений с Киевом, Песков не смог ответить.
Договор денонсировала на пленарном заседании 1 июня Государственная дума РФ. Данный законопроект внес президент Владимир Путин 24 мая. Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года — в нем говорится об экономическом развитии двух стран при использовании Азовского моря и Керченского пролива.