Официальный представитель Кремля Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым

Использование смартфонов, произведенных компанией Apple, на госслужбе неприемлемо и запрещено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил, что подобными гаджетами сотрудники Кремля могут пользоваться в личных целях. Однако использование телефонов Apple их в служебных целях неприемлемо и запрещено, поскольку они «абсолютно прозрачны». По словам Пескова, возможность запрета на использование Iphone и вне работы будет зависеть от рекомендаций российских спецслужб.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что не знает о случаях использования сотрудниками Кремля «зараженных» вредоносным программным обеспечением IPhone.