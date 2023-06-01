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Официальный представитель Кремля Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым

Общество
Официальный представитель Кремля Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым

Использование смартфонов, произведенных компанией Apple, на госслужбе неприемлемо и запрещено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что подобными гаджетами сотрудники Кремля могут пользоваться в личных целях. Однако использование телефонов Apple их в служебных целях неприемлемо и запрещено, поскольку они «абсолютно прозрачны». По словам Пескова, возможность запрета на использование Iphone и вне работы будет зависеть от рекомендаций российских спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что не знает о случаях использования сотрудниками Кремля «зараженных» вредоносным программным обеспечением IPhone.
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