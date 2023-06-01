Официальный представитель Кремля Песков назвал использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемым

Он заявил, что подобными гаджетами сотрудники Кремля могут пользоваться в личных целях. Однако использование телефонов Apple их в служебных целях неприемлемо и запрещено, поскольку они «абсолютно прозрачны». По словам Пескова, возможность запрета на использование Iphone и вне работы будет зависеть от рекомендаций российских спецслужб.