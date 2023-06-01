Бухгалтер одного из госучреждений Югры пойдет под суд за кражу из бюджета двух млн рублей

Женщина, используя свое должностное положение, на протяжении долгого времени воровала деньги из бюджета. Как установило следствие, подозреваемая изготавливала фальшивые платежные документы, указывая в них свой личный банковский счет. Затем она направляла бумаги в казначейство для зачисления денежных средств, сообщает «Сургутская трибуна».