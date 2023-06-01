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Бухгалтер одного из госучреждений Югры пойдет под суд за кражу из бюджета двух млн рублей

Общество
Бухгалтер одного из госучреждений Югры пойдет под суд за кражу из бюджета двух млн рублей

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа перед судом предстанет 38-летняя руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из государственных учреждений.

Женщина, используя свое должностное положение, на протяжении долгого времени воровала деньги из бюджета. Как установило следствие, подозреваемая изготавливала фальшивые платежные документы, указывая в них свой личный банковский счет. Затем она направляла бумаги в казначейство для зачисления денежных средств, сообщает «Сургутская трибуна».

При помощи своих махинаций бухгалтер нанесла бюджету материальный ущерб на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы.
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