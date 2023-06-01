Бухгалтер одного из госучреждений Югры пойдет под суд за кражу из бюджета двух млн рублей

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа перед судом предстанет 38-летняя руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из государственных учреждений.
Женщина, используя свое должностное положение, на протяжении долгого времени воровала деньги из бюджета. Как установило следствие, подозреваемая изготавливала фальшивые платежные документы, указывая в них свой личный банковский счет. Затем она направляла бумаги в казначейство для зачисления денежных средств, сообщает «Сургутская трибуна».
При помощи своих махинаций бухгалтер нанесла бюджету материальный ущерб на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы.