Жительницу Ессентуков уличили в махинациях с маткапиталом

Прокуратура Ставропольского края в ходе проверки заподозрила жительницу Ессентуков в мошенничестве.
Прокурорская проверка показала, что женщина, получив сертификат на материнский капитал, заключила фиктивный договор купли-продажи квартиры. При этом она не оформила права общей долевой собственности на своих детей, сообщает pobeda26.ru.
Затем подозреваемая добилась через Пенсионный фонд перевода на счет продавца более 390 тысяч рублей из госбюджета, которые потратила на собственные корыстные нужды. Было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере при получении госвыплат.