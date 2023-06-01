Жительницу Ессентуков уличили в махинациях с маткапиталом

Затем подозреваемая добилась через Пенсионный фонд перевода на счет продавца более 390 тысяч рублей из госбюджета, которые потратила на собственные корыстные нужды. Было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере при получении госвыплат.