Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно тексту документа, Жданову присваивается награда за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы Министерства иностранных дел РФ. Соответствующий указ российского лидера опубликован на интернет-портале правовой информации.