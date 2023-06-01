Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества

Общество
Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно тексту документа, Жданову присваивается награда за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы Министерства иностранных дел РФ. Соответствующий указ российского лидера опубликован на интернет-портале правовой информации.
шебекинский городской округ орден мужества владимир путин Владимир Жданов глава администрации награждение
Военкоры ФАН