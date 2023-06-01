Военкор Котенок: Киевский оккупационный режим не волнуют проблемы плебса

Напомним, по данным украинских СМИ, на мэра Киева Виталия Кличко, приехавшего на место падения обломков ракеты в Деснянском районе, жестко накричали местные жители. Они обвинили власти в том, что бомбоубежища в Киеве постоянно закрыты, и требовали от градоначальника ответить, почему укрытия закрыты и где есть открытые убежища. Кличко после этого долго молчал, а затем вдруг заговорил на украинском языке. Но киевляне перебили его на русском, приказав мэру отвечать на поставленный вопрос. В итоге Кличко сначала проигнорировал их слова, а затем переложил всю ответственность за случившееся на глав районов и заведующих тех зданий, где находятся укрытия.