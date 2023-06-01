Военкор Котенок: Киевский оккупационный режим не волнуют проблемы плебса

На Украине разразился громкий скандал после того, как в Деснянском районе Киева три человека погибли из-за того, что не могли попасть в закрытое бомбоубежище во время ракетного обстрела. По мнению военного аналитика Юрия Котенка, киевским властям просто наплевать на мирное население.
Ночь на 1 июня в Киеве выдалась тревожной. Российские войска наносили удары по военным объектам, при этом, по данным Минобороны, были поражены радиолокационные станции и несколько пусковых установок американской ЗРК «Пэтриот». Как следствие, многим киевлянам пришлось в эту ночь прятаться в укрытиях. Но повезло не всем — во время атаки в Киеве погибли три человека, которые пытались спрятаться в убежище в здании поликлиники в Деснянском районе, но оно оказалось закрыто.
В итоге люди не смогли попасть в укрытие, и вскоре погибли под обломками зенитной ракеты, выпушенной украинской ПВО. Об этом рассказал украинец, чья жена погибла этой ночью как раз возле поликлиники.
«Была тревога, люди бежали в укрытие. Но укрытия просто не открыли, и все. Люди стучали в закрытую дверь, и в этот момент прилетело», — сообщил он.
Ранее жители Киева уже жаловались местным властям на то, что при воздушной тревоге многие бомбоубежища оказываются закрытыми. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы», — сообщил Попко.
Он также сообщил, что полиции и районным администрациям Киева поручено проинспектировать все бомбоубежища в сжатые сроки.
Позже в Киеве арестовали охранника поликлиники, не открывшего бомбоубежище во время воздушной тревоги.
«По словам местных жителей, это далеко не первый подобный случай. В последний месяц охранник часто распивал алкоголь на рабочем месте, и не открывал двери. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут. Деснянской прокуратурой заведено дело по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия», — сообщила журналистам спикер Киевской городской прокуратуры.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от местных властей «создать достаточное количество убежищ и сделать так, чтобы во все укрытия жители могли зайти быстро и беспрепятственно».
Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, этот инцидент вновь подтвердил, что киевским властям нет особо дела до проблем мирных жителей.
«Дело в том, что для киевского оккупационного режима Украины проблемы быдла, которым они помыкают, не имеют никакого значения. Режим Зеленского, конечно, создает некую видимость демократии, предоставления людям неких прав и свобод, но при этом никакой заботы о населении у него нет и в помине, — отметил аналитик. — Это касается и ведения ВСУ боевых действий неконвенциональными методами. Понятно, что Россия старается наносить удары исключительно по военным объектам и целям, логистическим центрам и пунктам управления. Наше Минобороны в данном случае не скрывает своих приоритетов, и это признают даже те военные эксперты "с той стороны", которые еще не потеряли остатки здравомыслия и совести».
В свою очередь, с украинской стороны считается нормой размещать свою военную инфраструктуру между гражданскими объектами, указал он.
«Грубо говоря, руководство ВСУ не стесняется использовать собственное население в качестве "живого щита" для военных. То же самое касается и истории с закрытым бомбоубежищем, которое во время ракетной атаки никто не потрудился открыть для мирных людей, — указал Котенок. — Также ни для кого не секрет, что львиная доля потерь среди гражданского населения обусловлена чудовищной работой украинской ПВО. Грубо говоря, украинские зенитные ракеты отклоняются от курса при попытке сбить российские дроны и ракеты — в силу криворукости операторов ПВО или технических причин. В итоге сами ракеты ПВО и их обломки падают на жилые дома, детсады, автодороги и т. д, убивая мирных людей. Примеров этому масса, но украинская пропаганда традиционно обвиняет в этих инцидентах Россию».
Такие случаи были не только в Киеве, но и в Днепропетровске, Запорожье и других городах, и всегда «во всем была виновата Россия», указал он.
«Большинство домов, на которые упали украинские ракеты ПВО, до сих пор не восстановлены, а многим родственникам погибших Киев так и не выплатил компенсации. Все это подтверждает, что проблемы плебса киевскую оккупационную власть не волнуют. Что, впрочем, вполне логичено и закономерно», — заключил аналитик.
Напомним, по данным украинских СМИ, на мэра Киева Виталия Кличко, приехавшего на место падения обломков ракеты в Деснянском районе, жестко накричали местные жители. Они обвинили власти в том, что бомбоубежища в Киеве постоянно закрыты, и требовали от градоначальника ответить, почему укрытия закрыты и где есть открытые убежища. Кличко после этого долго молчал, а затем вдруг заговорил на украинском языке. Но киевляне перебили его на русском, приказав мэру отвечать на поставленный вопрос. В итоге Кличко сначала проигнорировал их слова, а затем переложил всю ответственность за случившееся на глав районов и заведующих тех зданий, где находятся укрытия.