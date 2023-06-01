Журналисты Reuters и Bloomberg планируют посетить встречу ОПЕК в Вене без приглашения

Reuters и Bloomberg собираются отправить в Вену на предстоящую встречу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) своих представителей, несмотря на то, что официального приглашения на заседание они не получили. Об этом сообщает телевидение США.
Следует отметить, что с инициативой не допускать американских журналистов на встречу выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Причину подобного предложения он не назвал. Однако следует отметить, что осенью 2022 года Сальман публично выступил с обвинениями в адрес Reuters в необъективности и использовании информации, которую предоставляет «фантомный источник».
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал стран-участниц ОПЕК к укреплению сотрудничества. По его словам, члены организации таким образом должны ответить на попытки Запада посеять раздор между нефтедобывающими государствами.