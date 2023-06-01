Журналисты Reuters и Bloomberg планируют посетить встречу ОПЕК в Вене без приглашения

Следует отметить, что с инициативой не допускать американских журналистов на встречу выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Причину подобного предложения он не назвал. Однако следует отметить, что осенью 2022 года Сальман публично выступил с обвинениями в адрес Reuters в необъективности и использовании информации, которую предоставляет «фантомный источник».