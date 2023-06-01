Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в шведской школе

В результате нападения неизвестного человека с ножом в шведской школе города Эскильстуна пострадали несколько человек, информирует телеканал TV4 Nyheterna.
Сообщается, что правоохранительные органы подтвердили эту информацию. По меньшей мере три человека госпитализированы.
«По информации TV4 Nyheterna, в школе Эскильстуны произошло нападение с ножом... Несколько человек ранены, полиция может подтвердить, что по меньшей мере трое госпитализированы», — передает телеканал.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» писало, что в Кемеровской области мужчина с винтовкой попытался войти в школу. Уточняется, что преступник во время уроков пришел в образовательное учреждение села Красулино с пневматикой Иж-60 и направил дуло на вахтершу.