Директора УК в Барнауле обвинили в падении на девушку наледи с крыши дома

По версии следствия, директор одной из УК Барнаула не принял должных мер по очистке крыши от наледи, не оградил опасную территорию около многоквартирного дома на улице Петра Сухова. В результате с крыши на 20-летнюю девушку упал кусок льда, сообщает «Алтайская правда».