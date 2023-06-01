Директора УК в Барнауле обвинили в падении на девушку наледи с крыши дома

Сотрудники СУ СК России по Алтайскому краю расследовали инцидент с травмированием жительницы Барнаула льдиной с крыши.
По версии следствия, директор одной из УК Барнаула не принял должных мер по очистке крыши от наледи, не оградил опасную территорию около многоквартирного дома на улице Петра Сухова. В результате с крыши на 20-летнюю девушку упал кусок льда, сообщает «Алтайская правда».
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. По данному факту в отношении директора УК было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.