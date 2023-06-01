Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что не слышал о наличии «зараженных» iPhone среди сотрудников Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией, есть ли у кого-то из сотрудников Кремля IPhone, зараженные вредоносным программным обеспечением. Об этом он рассказал журналистам 1 июня.
Федеральная служба безопасности раскрыла разведывательную акцию США. Согласно информации, через вирусную программу американские спецслужбы получали доступ к слежке и контролю любых лиц, интересующих Белый дом. Песков заявил, что о случаях использования заряженных телефонов сотрудниками Кремля ему неизвестно.
«Это относится к категории специфичных вопросов, которые (находятся – Прим. ред) в ведении специальных служб. Мне об этом ничего не известно», — пояснил пресс-секретарь президента.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин объяснил, что в продукцию Apple могут быть заранее вшито шпионское ПО. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».