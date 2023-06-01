Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Вынужденное приземление воздушного судна ожидается в 14:47 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
С чем именно связано решение членов экипажа лайнера об экстренной посадке, неизвестно. Подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что летевший в Москву пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в пермском аэропорту. По данным, предоставленным членами экипажа воздушного судна, на борту рейса из Сургута произошла нештатная ситуация.