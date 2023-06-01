Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке

По предварительным данным, в Новой Таволжанке пострадал мужчина при атаке ВСУ на населенный пункт. Местный житель получил ранение правого плеча в результате попадания снаряда в жилой дом. Отмечается, что несколько частных строений повреждены ударом взрывной волны.