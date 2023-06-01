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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предоставил информацию о пострадавших при обстреле украинскими войсками Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в Новой Таволжанке пострадал мужчина при атаке ВСУ на населенный пункт. Местный житель получил ранение правого плеча в результате попадания снаряда в жилой дом. Отмечается, что несколько частных строений повреждены ударом взрывной волны.

Также Гладков сообщил, что в селе Козинка зафиксированы пожары на территории двух жилых домовладений, однако пострадавших нет. Остальная информация уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области поделился подробностями размещения эвакуированных жителей Шебекинского округа. После прибытия граждан в ПВР их регистрируют и представляют необходимые вещи.
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