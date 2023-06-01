Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате удара ВСУ по Новой Таволжанке

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предоставил информацию о пострадавших при обстреле украинскими войсками Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в Новой Таволжанке пострадал мужчина при атаке ВСУ на населенный пункт. Местный житель получил ранение правого плеча в результате попадания снаряда в жилой дом. Отмечается, что несколько частных строений повреждены ударом взрывной волны.
Также Гладков сообщил, что в селе Козинка зафиксированы пожары на территории двух жилых домовладений, однако пострадавших нет. Остальная информация уточняется.
Ранее губернатор Белгородской области поделился подробностями размещения эвакуированных жителей Шебекинского округа. После прибытия граждан в ПВР их регистрируют и представляют необходимые вещи.